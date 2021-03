Roma, primo tempo agrodolce: Pellegrini fa sorridere Fonseca, che perde Miki. 1-0 al 45'

vedi letture

La buona notizia è che la Roma chiude in vantaggio il primo tempo sullo Shakhtar Donetsk: 1-0 al 45’ grazie al gol siglato da capitan Lorenzo Pellegrini. La cattiva è che Fonseca perde Henrik Mkhitaryan: l’armeno, decisivo anche nella rete siglata dal compagno, ha alzato bandiera bianca dopo mezz’ora per un problema al polpaccio. Una prima frazione agrodolce, in sostanza, anche se quel che più importa, cioè il risultato, sorride ai capitolini.

ROMA CONVINCENTE E SUBITO PERICOLOSA - Vantaggio giusto, per quanto fatto vedere dalle due squadre in questo primo tempo. La squadra di casa è subito pericolosa: dopo 6 minuti il lato B di Villar, su calcio d’angolo, trova la lesta opposizione di Trubin. La difesa ucraina, molto alta rispetto alle abitudini europee degli uomini di Castro, concede spazi: non mancano i fuorigioco, ma al 23’, invitato da uno spunto di Pedro e dello stesso Miki, vi s’infila Lorenzo Pellegrini. Inserimento perfetto del capitano e 1-0. Difeso con un’uscita bassa, pochi minuti dopo, da Pau Lopez: è l’unica vera occasione dello Shakhtar in questa partita, mentre la Roma sfiora il 2-0 col solito Mkhitaryan e un dolcissimo lob dalla distanza a porta sguarnita. Poi l’armeno esce, entra Mayoral e ci pensa Kumbulla a cercare il raddoppio. Non arriva, ma la Roma può comunque godersi il vantaggio con cui rientra negli spogliatoi.