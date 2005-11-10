Roma, il programma del ritiro estivo: a Ferragosto la sfida col Dortmund

La Roma, tramite il proprio sito ufficiale, ha reso noto le date del ritiro estivo e le varie amichevoli che la squadra di Gian Piero Gasperini giocherà in preparazione della prossima stagione:

La prima fase

La squadra giallorossa si radunerà presso il centro tecnico "Fulvio Bernardini" il 13 luglio per iniziare la preparazione in vista della stagione sportiva 2026-27.

Durante la prima fase di allenamenti, la squadra sosterrà dei test a Trigoria contro alcune squadre locali.

Il ritiro in Galles

Il 31 luglio inizia la seconda fase della pre-season: la squadra viaggerà verso il Galles, dove sarà in ritiro al Vale Resort a Hensol. L'8 agosto è previsto il rientro a Roma.

In questa settimana sono previste tre amichevoli.

Cannes e Borussia Dortmund

Il 26 luglio alle 18:00 è in programma l'amichevole con il Cannes: la partita è stata già ufficializzata dalla società francese nei giorni scorsi. Così come l'impegno in trasferta contro il Borussia Dortmund nel giorno di Ferragosto (15 agosto alle 17:30), annunciato dal club tedesco.

Il calendario completo delle amichevoli sarà reso noto nei prossimi giorni sempre sui canali ufficiali del Club.