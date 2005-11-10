Ufficiale
Modena, cinque calciatori cresciuti nelle giovanili in prestito in C e D. Ecco dove
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Il Modena FC comunica che cinque calciatori classe 2007, cresciuti nel Settore Giovanile gialloblù, proseguiranno il proprio percorso di crescita professionale in prestito fino al 30 giugno 2027.
Sono state definite le seguenti operazioni in uscita a titolo temporaneo:
Anej Korosa all’Ostiamare
Donel Mampuya alla Paganese
Carlo Carreri alla Correggese
Cristian Lo Conte al Brusaporto
Andres Celenza al Cittadella Modena.
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