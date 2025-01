Roma, Ranieri: "Non penso ci siano preclusioni dei Friedkin verso Totti, ne parleremo"

vedi letture

Claudio Ranieri, allenatore della Roma, ha parlato al Corriere dello Sport di varie tematiche, tra queste anche il ritorno al top di Paulo Dybala e della possibilità di tornare a vedere nella società capitolina Francesco Totti: "Vedo un Dybala con il sorriso. Il sorriso è importante, chi arriva al campo col sorriso, come Paulo, facilita le cose e ti riempie il cuore. Dybala mi piaceva tanto già quand’era al Palermo".

Sbaglio o gli hai garantito la centralità che inseguiva da anni?

"Per me sono tutti centrali, devono esserlo. Paulo è di un calcio superiore, ora gioca tanto perché sta bene, ma va salvaguardato. Lo tolgo non appena lo vedo stanco. Nel derby lui e Dovbyk hanno fatto un lavoro eccezionale, contribuendo al successo in modo decisivo".

A Paredes e Hummels hai restituito spazio e dignità.

"A Paredes e Hummels non devi dire niente, loro sanno bene cosa fare e i compagni gli riconoscono la leadership, non a caso si appoggiano sempre su di loro".

Ogni volta che ti chiedono di Totti, del suo ipotetico - e aggiungo auspicabile - ritorno alla Roma, rispondi che gli telefonerai, che parlerai con lui. È una non-risposta. O hai trovato sempre occupato?

"È una non-risposta. Ma posso garantire che parlerò con Francesco, prima però dovrà capire cosa vuol fare da grande. Parlerò con lui, così come ho parlato con Daniele e vorrei tanto abbracciare Bruno Conti, che non vedo da troppo tempo".

Pensi che ci siano preclusioni dei Friedkin relativamente al ritorno di Francesco.

"Non ne abbiamo ancora parlato. Ma non penso, non lo so".