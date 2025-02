Live TMW Roma, Ranieri: "Non voglio prendere in giro i tifosi. La squadra deve fare il massimo"

Al termine della gara tra Milan e Roma, che si è giocata a San Siro questa sera, valida per i quarti di finale di Coppa Italia, il tecnico giallorosso Claudio Ranieri si è presentato per rispondere alle domande dei giornalisti nella consueta conferenza stampa del post gara.

Cosa non ha funzionato?

"Prima di dire, vorrei fare i complimenti al Milan, squadra di grandissima qualità: ci hanno chiuso nella prima parte del primo tempo, non eravamo così pronti nelle ripartenze e non dovevamo prendere gol in quella maniera. Nella seconda parte di primo tempo abbiamo creato tantissimo e poi ti fanno la fotocopia del gol che abbiamo preso in campionato: avevo detto ai tre difensori di stare attenti alla ripartenze. Sono soddisfatto della prova della squadra, non posso rimproverare nulla: c'è qualche errore ma la squadra ha lottato fino in fondo. Avevamo fatto il 3-2 e sarebbe stato simpatico: il Milan avrebbe pensato anche all'Inter"

Sulla frase detta a Conceicao...

"Sì gli ho detto quella frase. Sono molto sincero, ha messo bene in campo la squadra: questo dopo pochi mesi che sta qua. Segno che sta facendo bene"

All'Olimpico la Roma l'avrebbe giocata in maniera diversa?



"Il Napoli lo abbiamo aspettato o siamo andati a prenderli alti? Siamo stati poco ficcanti. Mi sembra riduttivo. Capita in trasferta, capita davanti a dei campioni che ti bloccano prima, che non sei messo bene o che non riesci a servire Dybala tra le linee. Poi dopo il primo gol abbiamo messo in crisi il Milan: questo volevamo fare, loro che attaccavano e noi che ripartivamo. Anche con Napoli ed Eintracht è stato così. Oggi il nostro gioco è stato un po' farraginoso. Sicuramente l'Olimpico ci dà calore ma anche oggi i nostri tifosi si sono fatti sentire: forse le altre squadre sono impaurite all'Olimpico?"

Può spiegare le scelte iniziali e il cambio di modulo?

"Volevo aspettare, sapevo che sarebbero partiti mille all'ora: se avessi fatto giocare Dovbyk e non avesse giocato come Shomurodov, mi avreste chiesto come mai non ha giocato Shomurodov? Io non ho gerarchie, non mi interessa dei soldi: chi mi dà io gli do"

Cosa si vuole regalare da qui a fine stagione?

"Vorrei che a fine campionato, i nostri tifosi siano orgogliosi: vorrei riportare la Roma un pochino più su. Da quando sono arrivato siamo o quarti o quinti. Io non voglio prendere in giro i tifosi, voglio che la squadra faccia il massimo per i propri tifosi e per se stessi. Io finchè la squadra gioca così e lotta sono soddisfatto, anche se sono amareggiato per la sconfitta".