Roma, Ranieri su Dovbyk: "Solo un leggero fastidio. Vedremo se ci sarà lunedì"

Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria per 3-2 sul Porto all'Olimpico nel playoff di ritorno di Europa League, Claudio Ranieri, allenatore della Roma, ha aggiornato anche sulle condizioni fisiche di Artem Dovbyk, assente oggi per un risentimento all'adduttore: "Tirando in porta ieri ha sentito un leggero fastidio. Vedremo domani o dopodomani se sarà recuperabile per la gara di lunedì o per la prossima".

Ranieri si è anche arrabbiato perché la Roma ha concesso troppo quando era in controllo di match, arrivando a rischiare di subire gol in più di un'occasione. Per questo ha voluto bacchettare un po' i suoi: "Beh, se stai vincendo 3 a 1 io non voglio solo pensare ad attaccare. Ho fatto dei cambi per far correre i ragazzi che erano freschi. Bisogna essere squadra e correre nel modo giusto. Il nostro gioco? Li pressavamo alti per non farli avvicinare. E' stato importante aver preso gol subito così ci siamo svegliati. Paulo ha fatti due gol straordinari e ha preso la squadra in braccio. Ha illuminato la serata. Abbiamo corso il rischio di pareggiare, ma alla fine del match non devi rischiare. Io non voglio prendere gol".

