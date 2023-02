Roma, riecco Wijnaldum: il centrocampista olandese torna in panchina contro il Lecce

Con l'Empoli era tornato in tribuna, pareva che il suo calvario dovesse proseguire, invece già in settimana Georginio Wijnaldum aveva dato buoni segnali a José Mourinho. Il centrocampista della Roma oggi con il Lecce torna in panchina, figura tra le riserve, come aveva peraltro preannunciato con uno scatto postato su Instagram. E chissà che non possa scendere in campo nella ripresa. Che sia finalmente la fine dell'incubo?

