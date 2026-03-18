TMW Roma, rifinitura sotto gli occhi di Ranieri e Massara: presenti El Aynaoui, Koné e Mancini

Rifinitura in corso a Trigoria, per la Roma di Gian Piero Gasperini, che domani ospiterà il Bologna nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League.

Presenti gli acciaccati Manu Kone e Gianluca Mancini, quest’ultimo con una vistosa fasciatura al ginocchio, come pure Neil El Aynaoui, reduce da una notte di terrore per la rapina subita in casa con tanto di pistola puntata alla gola di sua madre. A seguire gli allenamenti c'erano anche Claudio Ranieri e Frederic Massara, a conferma della compattezza in vista di una gara chiave per il prosieguo della stagione.

La squadra giallorossa ha svolto un lavoro atletico, per poi concentrarsi sull’esercizio sul possesso palla e su alcune situazioni offensive. All’Olimpico, domani sera, Roma e Bologna ripartiranno dall’1-1 del Dall’Ara.