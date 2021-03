Roma, risentimento alla coscia sinistra per Smalling: contro il Parma non ci sarà

vedi letture

Nuovo problema fisico per Chris Smalling che non sarà a disposizione di Paulo Fonseca per la gara di domenica al Tardini contro il Parma. Risentimento alla coscia sinistra per il difensore della Roma, che dovrà dunque rimanere ai box un'altra volta dopo essere rientrato da poche settimane in gruppo.