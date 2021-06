Roma, Rui Patricio arriva per 7 milioni più bonus. Precisa richiesta di Mourinho

Rui Patricio sarà il primo rinforzo della nuova Roma targata Mourinho. Il suo contratto è in scadenza nel 2022 e alla Roma arriverà per un prezzo ragionevole, racconta il Corriere dello Sport: sette milioni di base fissa, per arrivare a dieci con i bonus. Mourinho considera Rui Patricio un portiere molto affidabile, uno degli elementi più carismatici del Portogallo, che lo Special One vede tra le favorite per la vittoria dell’Europeo.