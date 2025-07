Roma, sale Fabio Silva per l'attacco: il piano prevede il rinnovo del portoghese coi Wolves

La Roma sta ragionando su un possibile doppio innesto per rinforzare la corsia offensiva di sinistra. Non un’idea campata per aria, ma un piano concreto che il nuovo direttore sportivo Massara sta studiando nei dettagli. L’obiettivo è duplice: completare la trequarti offensiva e avere margine per concentrarsi sugli altri reparti. I due profili individuati parlano lingue diverse ma condividono talento e prospettiva: uno è Fabio Silva, attaccante portoghese di proprietà del Wolverhampton, ma reduce da un prestito al Las Palmas; l’altro è Claudio Echeverri, stellina argentina del Manchester City, destinato a una nuova esperienza in prestito per accumulare minuti e continuità.

Per Fabio Silva, il cui contratto scade nel 2026, si lavora su una formula con prestito e obbligo di riscatto, da attivare solo con il rinnovo di un anno con il club inglese. Una strategia che permetterebbe alla Roma di dilazionare il pagamento, mantenendo risorse disponibili per altri obiettivi di mercato. Sul portoghese, però, la concorrenza è agguerrita: in Bundesliga lo seguono Eintracht Francoforte e Borussia Dortmund. Intanto Massara ha già preso contatti con gli agenti di entrambi i giocatori, pronto a cogliere l’attimo giusto.

Di certo Gasperini difficilmente avrà un esterno offensivo a sinistra nel corso del ritiro in Inghilterra. Tra oggi e domani sono previsti nuovi contatti con l’entourage di Fabio Silva, vero e proprio jolly per l’attacco romanista. Perché il portoghese è una punta, ma con caratteristiche tali da poter giocare anche trequartista/seconda punta a sinistra. Una doppia soluzione gradita a Gasp (così come è gradito al tecnico anche Echeverri) anche nel caso in cui Dovbyk dovesse lasciare la Roma nelle prossime settimane. A scriverlo è il Corriere dello Sport.