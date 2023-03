Roma, salvate il soldato Tammy Abraham... anche per non perdere la plusvalenza

vedi letture

Tammy Abraham è un asset della Roma che rischia di perdere valore dopo che Mourinho ha iniziato a preferirgli Belotti. Per questo, come scrive La Gazzetta dello Sport, una missione del portoghese e del club in generale sarà proprio quella di non perdere per strada l'inglese. La Roma in estate dovrà fare diversi milioni di plusvalenza e uno dei potenziali giocatori in uscita è proprio Abraham, anche se il Chelsea non ha intenzione di pagare gli 80 milioni della clausola di riacquisto inserita nell'accordo della cessione del giocatore. Ma su di lui si sono posati gli occhi interessati di altri club come l'Aston Villa ma anche il Manchester United. Club che comunque dovranno investire potenzialmente più dei 40 milioni più bonus utilizzati dai giallorossi per acquistarlo dai Blues.