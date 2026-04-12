Roma, scontro totale tra Ranieri e Gasperini: a fine stagione ne resterà soltanto uno

Altro che semplice divergenza di vedute: in casa Roma il clima tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini è ormai incandescente. Quella che poteva sembrare un’intesa solida si è rapidamente trasformata in uno scontro aperto, fatto di accuse, sfoghi pubblici e frizioni sempre più evidenti. Ranieri, oggi senior advisor del club, non ha nascosto il proprio malumore, arrivando a esporsi anche in televisione con dichiarazioni pesanti: “Avevo scelto altri nomi. Tre-quattro allenatori prima di lui hanno rifiutato, la società ha preferito lui”. Parole che certificano una rottura ormai profonda, ben oltre una semplice incomprensione.

Alla base dello scontro ci sono anche i continui rilievi di Gasperini verso l’ambiente: dal direttore sportivo Massara fino allo staff medico e ai giocatori. Una situazione che ha generato malumori diffusi a Trigoria, dove diversi componenti del club si sarebbero mostrati insofferenti ai modi del tecnico. Non sono mancati confronti accesi, anche con il ds, segno di un equilibrio sempre più fragile.

Dal canto suo, come scrive La Repubblica, Gasperini si sente isolato e poco supportato, soprattutto sul mercato. Le mancate operazioni per obiettivi come Rios e Sancho hanno alimentato la sua insoddisfazione, sfociata in messaggi indiretti e prese di posizione sempre più nette. Ranieri, stanco del clima, sarebbe pronto anche a fare un passo indietro. La proprietà Friedkin, però, spinge per trattenerlo con un ruolo più operativo. Il futuro resta in bilico, con un bivio chiaro: ricucire o separarsi definitivamente. La sensazione è che a fine stagione ne resterà soltanto uno.