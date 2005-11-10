Dybala attende la Roma: presentata una controproposta di rinnovo riguardo alcuni dettagli

Il futuro di Paulo Dybala resta uno dei temi più caldi in casa Roma. Dall’Argentina, dove si trova in vacanza, l’attaccante giallorosso ha riacceso il dibattito sul proprio destino con dichiarazioni che non sono passate inosservate. “Può accadere di tutto”, ha affermato la Joya, lasciando intendere che il rinnovo con la Roma non sia ancora una formalità. Le parole del campione argentino arrivano a distanza di alcune settimane da un altro messaggio lanciato al termine della sfida con il Parma, quando aveva sottolineato di non essere stato ancora contattato dalla società per discutere il prolungamento del contratto. Da quel momento si sono mossi in prima persona sia Gian Piero Gasperini sia la proprietà, convinti dell’importanza di trattenere uno dei giocatori simbolo della squadra.

La trattativa, però, non è ancora arrivata alla fumata bianca. Dybala, scrive Il Messaggero, ha infatti presentato una controproposta che riguarda soprattutto alcuni dettagli contrattuali: la struttura dei bonus legati alle presenze, la durata dell’accordo e il possibile coinvolgimento della sua immagine nelle iniziative del club, compreso il progetto legato al centenario della Roma.

Nonostante le distanze ancora da colmare, le sensazioni restano positive. L’arrivo di Tony D’Amico nell’area sportiva potrebbe favorire una maggiore rapidità nelle decisioni e contribuire a sbloccare la situazione. L’impressione è che le parti abbiano interesse a proseguire insieme e che un accordo possa essere raggiunto entro la fine del mese. Resta però un aspetto da non sottovalutare: Dybala si aspettava maggiore considerazione dopo aver accettato un significativo ridimensionamento economico. Un dettaglio che, in una trattativa così delicata, può fare la differenza tanto quanto i numeri del contratto.