TMW Ruben Amorim scelta rischiosa per il Milan: tutti i numeri del suo flop allo United

Ruben Amorim è balzato in pole position e la sua candidatura per la panchina sta dividendo i tifosi del Milan. Considerato uno degli allenatori emergenti più interessanti d'Europa dopo gli ottimi risultati ottenuti allo Sporting Lisbona (tre Coppa di Lega portoghese, due campionati portoghesi e una Supercoppa di Portogallo vinti dal 2020 al 2024), il tecnico portoghese non è infatti riuscito a ripetersi in Premier League. La sua ultima esperienza sulla panchina dei Red Devils si è infatti conclusa dopo appena 14 mesi, lasciando più dubbi che certezze e alimentando interrogativi sulla sua capacità di gestire una realtà complessa e ricca di pressioni come quella di un top club.

I suoi numeri dal 1° novembre 2024 al 5 gennaio 2026 raccontano un percorso ben al di sotto delle aspettative. In 63 partite alla guida dello United, Amorim ha raccolto 25 vittorie, 15 pareggi e 23 sconfitte, con una differenza reti negativa che fotografa perfettamente le difficoltà incontrate dalla squadra: 112 segnate e 114 subite. Ancora più significativo il rendimento in campionato, con il Manchester United rimasto lontanissimo dalle posizioni di vertice e incapace di competere con le principali rivali inglesi, prima del miracolo firmato Michael Carrick. Un risultato deludente anche e soprattutto alla luce degli importanti investimenti effettuati dalla società sul mercato, che aveva messo a disposizione del mister 41enne circa 250 milioni di euro, con tre attaccanti prelevati per un totale di 75 milioni ciascuno.

Proprio dopo l'esperienza complicata allo United, Amorim aveva inizialmente pensato a un anno sabbatico, ma non aveva mai escluso del tutto la possibilità di tornare subito in panchina davanti a un progetto convincente, e il Milan, anche senza Champions League, potrebbe rappresentare quello che l'ex Sporting andava cercando. Se confermato, Amorim diventerebbe il terzo allenatore portoghese della storia recente del Milan dopo Fonseca e Conceiçao.