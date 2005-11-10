Roma, Manu Koné: "Ho avuto paura di perdere il Mondiale. Inter? Vedremo cosa accadrà..."

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta alcune dichiarazioni di Manu Koné in vista dell'esordio al Mondiale con la Francia. Il centrocampista della Roma, obiettivo di mercato di Inter e Arsenal, è stato interpellato in primis sul suo futuro, rispondendo in questo modo: "Sinceramente in questo momento penso soltanto alla Coppa del Mondo. È la mia prima grande competizione internazionale, un torneo che ho sempre sognato di disputare. Voglio restare concentrato esclusivamente su questo. Del futuro parleremo dopo il Mondiale e vedremo che cosa accadrà".

Sul suo ruolo nei Bleus di Deschamps, Koné la pensa così: "Il mio obiettivo è essere sempre pronto per il ct e per la squadra. Nelle qualificazioni ho giocato parecchio, è vero, ma oggi abbiamo un gruppo pieno di grandi calciatori. Ci saranno molte partite e spero naturalmente di giocare il più possibile, ma la priorità è essere utile".

Infine, un commento sulla paura di non centrare il Mondiale a causa degli infortuni: "Sì, ho avuto due problemi agli ischiocrurali che hanno rallentato il finale della mia stagione con la Roma e quando si avvicina una competizione come il Mondiale, è normale preoccuparsi. Ho però mantenuto la fiducia in me stesso e nel lavoro che stavo facendo. Mi sono detto che, se avessi fatto tutto nel modo giusto, sarei tornato in tempo".