Roma, se arriva un'offerta il club è pronto a valutare la cessione di Ibanez

In casa Roma si sta lavorando per migliorare il reparto difensivo: con l'infortunio di Smalling, si stanno valutando diversi profili da regale a José Mourinho. Il club giallorosso, però, deve prima cedere qualcuno. Per questo motivo, qualora arrivasse un'offerta per Ibanez, il brasiliano potrebbe essere ceduto pur di far cassa. Lo si legge su La Gazzetta dello Sport.