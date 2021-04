Roma, Smalling: "La mia famiglia è molto scossa dopo il furto ma stiamo tutti bene"

Il difensore della Roma Chris Smalling ha utilizzato il proprio profilo Instagram e le note "stories" per far sapere come stava dopo la rapina di giovedì notte ai propri followers: "Volevo ringraziare per i messaggi di supporto. La mia famiglia, sebbene molto scossa, è illesa. Spero che queste persone possano trovare un modo più significativo per vivere le loro vite senza causare danni o angoscia agli altri".