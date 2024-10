Roma, solo il possesso palla. Gol di Baidoo: Elfsborg avanti 1-0 a fine primo tempo

E' finito 1-0 il primo tempo di Elfsborg-Roma, sfida valida per la seconda giornata della 'fase campionato' di Europa League. La squadra di Ivan Juric ha condotto la prima frazione per larghi tratti, ma nei minuti finali è passata in svantaggio per un rigore assegnato dal direttore di gara Kristo Tohver dopo un tocco col braccio in area di Tommaso Baldanzi.

Il gol che ha deciso la prima frazione è stato realizzato al 44esimo da Baidoo, una conclusione che ha spiazzato Svilar e ha permesso ai padroni di casa di rientrare negli spogliatoi avanti di un gol. Il contropiede dei ragazzi di Oscar Hiljemark - ex centrocampista di Palermo e Genoa - sta funzionando meglio dello sterile possesso palla dei giallorossi: la squadra di Juric ha sempre e comunque comandato il gioco, ha chiuso la prima frazione col 73% di possesso palla, ma a conti fatti non ha mai creato grossi grattacapi dalle parti di Petterson: Baldanzi, Soulè e Shomurodov hanno avuto una occasione a testa peccando però in tutti i casi in precisione.

L'ampio turnover di Juric non sta pagando. Al netto di un buon suggerimento nel finale, Saud Abdulhamid appare in difficoltà sulla destra. Non va molto meglio sulla corsia opposta con Angelino, mentre in mezzo al campo sia Pisilli che Paredes non stanno riuscendo a costruire trame imprevedibili per la solida difesa svedese.

