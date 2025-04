Roma, Soulé: "-2 dal quarto posto? Pensiamo a noi. Dybala leader, importante per noi"

L'attaccante Roma Matias Soulé ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match casalingo contro il Verona vinto per 1-0 e valido per la 33^ giornata di Serie A.

Siete a 2 punti dal quarto posto.

"Pensiamo a noi e continuiamo così, poi aspettiamo i risultati delle altre. Partita difficile come a Cagliari, loro hanno un gioco particolare. Per fortuna abbiamo vinto, quello che ci serve in queste partite".

Dybala capitano non giocatore?

"Lui è un leader, molto importante per noi. Sarà sempre qui, per noi è un plus".