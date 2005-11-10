Ufficiale
Scafatese, rinnovo di contratto per il portiere classe 2004 Gabriel Becchi
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La Scafatese Calcio comunica ai tifosi e agli organi di stampa il rinnovo del rapporto di lavoro con il portiere Gabriel Becchi.
Classe 2004, Becchi ha difeso la porta della Scafatese già a partire della stagione 2024/2025, in cui si mise in mostra fin dalle prime battute anche grazie a un rigore parato alla prima giornata di campionato. Per lui si tratterà, dunque, della terza stagione coi colori gialloblú
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