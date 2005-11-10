Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Roma, Soulé: "Contro il Real Madrid servirà il 200% ma speriamo di fare qualcosa di magico"

Niccolò Righi
autore
Niccolò Righi
Oggi alle 20:43Serie A
14.10.2026 20:43Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Nel pre partita della sfida di Champions League tra la Roma e il Real Madrid - seconda giornata della League Phase della competizione - è intervenuto ai microfoni di Sky Sport l'attaccante dei giallorossi Matias Soulé.

Queste le sue parole: "Sarà una bellissima partita da giocare. Sappiamo chi abbiamo di fronte ma questo deve darci entusiasmo e voglia. Se di solito diamo il 100%, questa sera servirà il 200%. Speriamo di fare qualcosa di magico".

Sfiderà Dumfries o Cucurella?
"Non lo so, tra un po' lo saprò. Io mi trovo bene a giocare sia a destra che a sinistra. Mi metto a disposizione di Mister Gasperini".

Articoli correlati

Immagine news 1
Roma, Soule: "Giocare con Dybala è speciale, potrebbe essere una notte magica"
Immagine news 2
Gasperini: "Dybala era triste, ora lo vedo felice. Soulé? Sovrappeso dopo le cure per pubalgia"
Immagine news 3
Roma, Soulé emozionato: "Debuttare con l'Argentina qualcosa che porterò sempre nel cuore"

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
21:23 Serie A
La Roma ha iniziato meglio del Real Madrid e capitalizza: 1-0 firmato De Roon
Immagine news 2
21:22 Serie ATMW
TMWIn attesa di Kean, Douvikas c'è sempre: Como, in sfide così ti serve un vero 9
Immagine news 3
21:20 Serie A
Tegola per la Roma: dopo un quarto d'ora contro il Real Madrid si infortuna Koné
Immagine news 4
21:17 Serie ATMW
TMWAltri omaggi dai tifosi della Roma a Mourinho: striscione in Curva Sud, lui manda baci
Immagine news 5
21:15 Serie ATMW
TMWCome giocherà il Venezia di Nicola? Si riparte dal 3-5-2, occhio al ritorno di Mazzocchi
Immagine news 6
21:12 Serie A
Mbappé da record in Champions League: è il più giovane di sempre a quota 100 presenze
Immagine news 7
21:09 Serie ATMW
TMWRoma-Real Madrid, in Tribuna Tevere compare uno striscione di tributo a Mourinho
Immagine news 8
21:07 Serie A
Como, Fabregas: "Diao sentiva che non poteva correre più. Andiamo avanti con coraggio"
Immagine editoriale di Ivan Cardia
L’Inter deve sognare meno e vincere di più: che sberle in Champions per la squadra più forte d’Italia. Intanto in FIGC si litiga. Sulle riforme? No, sulle nomine
Primo piano
Immagine top news n.0 Como, Fabregas: "Diao sentiva che non poteva correre più. Andiamo avanti con coraggio"
Immagine top news n.1 Il Como lotta, ma cade nella bolgia del De Kuip: vince il Feyenoord 3-2
Immagine top news n.2 Mourinho attacca dopo la squalifica di Vinicius: "Perché proprio due ore prima della partita?"
Immagine top news n.3 L'unico indizio di formazione dato da Amorim per Salisburgo-Milan: "Titolare Pavlovic"
Immagine top news n.4 Il Como parte forte, ma viene ripreso dal Feyenoord: 1-1 al 45'. Diao segna e si ferma
Immagine top news n.5 Spalletti indica la strada alla sua Juventus: "Dobbiamo essere velenosi nei momenti giusti"
Immagine top news n.6 Nicola risolve con la Cremonese: c'è il comunicato. Adesso lo aspetta il Venezia
Immagine top news n.7 Oggi Como e Roma in Champions: Fabregas cambia portiere, Dybala c'è. Le ultime di formazione
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Venezia, Nicola e l'obiettivo "equilibrio". Ciò che manca a Napoli e Inter: il punto di Gianluca Di Marzio
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il prossimo allenatore (e giocatori) del Como li deciderà "il consiglio". Come funziona?
Immagine news podcast n.2 E' già arrivata l'ora di Antonio Conte per la panchina del Manchester United?
Immagine news podcast n.3 La Roma inciampa a Como ma resta l'unica anti-Inter possibile
Immagine news podcast n.4 La miniera d'oro del Cagliari: così il futuro è garantito grazie ai talenti
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Chivu, i motivi dell'involuzione dell'Inter in Champions secondo gli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Mussa: "Inter, involuzione in Champions. E i motivi sono diversi"
Immagine news Serie A n.3 Paganin sull’Inter: “Troppo superficiale, mai percepita così come contro il Brugge”
Serie A
Immagine box news Serie A La Roma ha iniziato meglio del Real Madrid e capitalizza: 1-0 firmato De Roon
Immagine box news Serie A In attesa di Kean, Douvikas c'è sempre: Como, in sfide così ti serve un vero 9
Immagine box news Serie A Tegola per la Roma: dopo un quarto d'ora contro il Real Madrid si infortuna Koné
Immagine box news Serie A Altri omaggi dai tifosi della Roma a Mourinho: striscione in Curva Sud, lui manda baci
Immagine box news Serie A Come giocherà il Venezia di Nicola? Si riparte dal 3-5-2, occhio al ritorno di Mazzocchi
Immagine box news Serie A Mbappé da record in Champions League: è il più giovane di sempre a quota 100 presenze
Serie B
Immagine box news Serie B Padova, tegola in attacco per Calabro: dovrà fare a meno di Caprari con la Virtus Entella
Immagine box news Serie B Cremonese, Nasti: "Non sono ossessionato dal gol. Palermo e Verona le favorite"
Immagine box news Serie B Carrarese, Braunoder: "Vittoria a Padova dà morale. Ora vogliamo i 3 punti in casa"
Immagine box news Serie B Palermo, Johnsen: "Quest'anno gioco più offensivo, per questo realizzo di più"
Immagine box news Serie B Cremonese, Bonazzoli: "Ho rifiutato il Cagliari e la Serie A. Voglio stare vicino ai miei"
Immagine box news Serie B Ascoli, arriva la risoluzione con Menna. Il difensore ora può accordarsi col Teramo
Serie C
Immagine box news Serie C Ravenna, Braida: "Con lo Spezia importante non perdere. Il campionato è molto lungo"
Immagine box news Serie C Altamura, ecco il nuovo tecnico: ha firmato Giuseppe Raffaele
Immagine box news Serie C Serie C, il Latina si impone nel 'derby nerazzurro': 2-0 all'Atalanta U23 nel recupero
Immagine box news Serie C Bari, venerdì l'incontro tra Marino e il Comitato di Garanzia: focus sulla cessione del club
Immagine box news Serie C Ostiamare, Gerbaudo può partire dopo soli tre mesi: su di lui Sarnese e Paganese
Immagine box news Serie C Latina-Atalanta U23 in ritardo per dei problemi alle porte. Adesso il fischio d'inizio
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Roma-Real Madrid
Immagine box news Pronostici Pronostico Roma-Real Madrid, 4 sconfitte di fila e zero gol: giallorossi chiamati all'impresa
Immagine box news Pronostici Pronostico Villarreal-Napoli, Allegri cerca la svolta anche in Champions
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Missione compiuta per l'Italia U17: staccato il pass al Round 2 di qualificazione all'Europeo
Immagine box news Calcio femminile Malagò: "Mondiale '27 obiettivo fondamentale. Facciamo sentire la vicinanza alle Azzurre"
Immagine box news Calcio femminile La Serie A Women scende in campo per la campagna Nastro Rosa AIRC
Immagine box news Calcio femminile Qualificazioni Mondiali Femminili: sorpresa Polonia, out il Belgio. Tutti i risultati
Immagine box news Calcio femminile Italia, Rosucci: "Contro la Finlandia servirà attenzione, ma avremo più spazio"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Bonansea prepara la sfida alla Finlandia: "Servirà curare ogni dettaglio"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Ezio Sella: Fiorentina, Roma, Totti e una carriera da "vice" di grandi allenatori
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano: la storia di Sandro Mazzola
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Inglesi pigliatutto? Si spera di no… Intanto nuovo appuntamento con Sportissimo!
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
14 ottobre 2001, la Juventus vince di tre sul Torino. Ma solo a fine primo tempo
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, gli indizi della 6ª giornata: i migliori della giornata
Sportissimo
Newsticker
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni
09/10 Wanda Nara, niente assegni dall’ex marito Mauro Icardi
06/10 Figc: Malagò commissario e nuove elezioni entro il 31 gennaio