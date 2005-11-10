Roma, Soulé: "Contro il Real Madrid servirà il 200% ma speriamo di fare qualcosa di magico"

Nel pre partita della sfida di Champions League tra la Roma e il Real Madrid - seconda giornata della League Phase della competizione - è intervenuto ai microfoni di Sky Sport l'attaccante dei giallorossi Matias Soulé.

Queste le sue parole: "Sarà una bellissima partita da giocare. Sappiamo chi abbiamo di fronte ma questo deve darci entusiasmo e voglia. Se di solito diamo il 100%, questa sera servirà il 200%. Speriamo di fare qualcosa di magico".

Sfiderà Dumfries o Cucurella?

"Non lo so, tra un po' lo saprò. Io mi trovo bene a giocare sia a destra che a sinistra. Mi metto a disposizione di Mister Gasperini".