Roma, Soumare del Leicester è l'alternativa a Camara per sostituire Wijnaldum in mediana

La Roma è vicina a Bady Camara, centrocampista dell’Olympiacos scelto per sostituire provvisoriamente l'infortunato Wijnaldum. Come sottolinea il Corriere dello Sport, resta però ancora qualche distanza fra club in merito alla formula dell'operazione (i giallorossi non vogliono inserire l'obbligo di riscatto come chiedono i biancorossi) e per questo Tiago Pinto continua a monitorare anche le possibili alternative.

La principale - si legge - è Boubakary Soumaré del Leicester, anche se in queste ore la Roma è concentrata esclusivamente su Camara, nella speranza che l'Olympiacos possa accettare la sua offerta di prestito oneroso da 1,5 milioni per il prestito con diritto di riscatto a 7 milioni.