Roma, spunta il piano di Gasperini per Dybala: obiettivo 40 presenze stagionali

Gian Piero Gasperini ha un obiettivo chiaro per Paulo Dybala: raggiungere, per la prima volta da quando è alla Roma, le 40 presenze stagionali. Affinché la Joya vi riesca, il tecnico di Grugliasco ha elaborato un piano su misura per l'argentino, condiviso con Mark Sertori, responsabile del reparto performance giallorosso. Nessuna forzatura, soprattutto in questa fase di preparazione, come conferma l'assenza dell’argentino dall’amichevole odierna contro il Cannes, squadra appartenente alla galassia Friedkin.

Dybala, reduce da un intervento al tendine della gamba sinistra lo scorso marzo, sta seguendo un programma personalizzato che evita carichi muscolari eccessivi, soprattutto su esercizi potenzialmente stressanti come squat e stacchi. L’obiettivo è chiaro: preservarne l’integrità fisica per garantirne la continuità, evitando il solito percorso a intermittenza degli ultimi anni.

I segnali, comunque, sono incoraggianti. Nelle prime due uscite estive, contro Trastevere e UniPomezia, Dybala ha già timbrato il cartellino con tre reti, mostrando brillantezza e buone sensazioni. Il suo rientro in campo già a luglio – quando inizialmente si ipotizzava settembre – conferma l’efficacia del lavoro svolto. La Roma punta forte su di lui, e la “cura Gasp” sembra essere la chiave per rivedere la vera Joya per tutta la stagione.