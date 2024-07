Roma su En-Nesyri: nuovi contatti col Siviglia. Ma c'è anche il pressing di Mourinho

vedi letture

La Roma non molla El Youssef En-Nesyri. Anche nella giornata di ieri - sottolinea Sky Sport -, ci sono stati nuovi contatti con il Siviglia per provare a trovare l’accordo. I giallorossi, infatti, al momento spingono per raggiungere prima l'intesa con la squadra spagnola che chiede 20 milioni di euro, ma attenzione al Fenerbahce di Mourinho che resta in forte pressing sull’attaccante.

A livello di ingaggio, il club turco offre 6 milioni di euro netti. Come alternativa, qualora non dovesse concretizzarsi l’ipotesi En-Nesyri, la Roma valuta anche Mikautadze, attaccante del Metz, che però al momento non convince fino in fondo (leggi qui i nomi nel mirino della Roma).

Marocchino di nascita, spagnolo d'adozione

En-Nesyri comincia la sua carriera in Marocco, nelle giovanili del Maghreb Fès e nell'Académie Mohammed VI. Si tratta però di un periodo estremamente breve perché, già nel 2015, il classe '97 emigra in Europa e va a completare la sua formazione giovanile nel Malaga. Con i Boquerones fa tutta la trafila, passando poi alla squadra B e arrivando ad esordire nel Malaga dei grandi nella stagione 2016/17. La sua carriera prosegue ancora un anno in biancoazzurro e poi per una stagione e mezzo nelle file del Leganes, ma è nel gennaio 2020 che si concretizza la svolta decisiva.

In quella sessione di mercato, infatti, passa al Siviglia per 20 milioni di euro. Nel club andaluso diventa un riferimento offensivo assoluto, segnando nel complesso 73 gol in 196 presenze. Alcuni di questi sono particolarmente pesanti: la doppietta casalinga al Manchester United e la rete in trasferta contro la Juventus, infatti, sono determinanti per la conquista dell'Europa League - la seconda della sua carriera, dopo quella del 2020 battendo in finale l'Inter - nella passata stagione.

Contemporaneamente, è anche punto fermo della Nazionale marocchina. E' infatti tra i trascinatori assoluti - con anche delle realizzazioni decisive - al Mondiale del 2022 in Qatar, quando i Leoni dell'Atlante si fermano ad un passo dal trionfo venendo battuti in semifinale dalla Francia (poi sconfitta nell'ultimo atto dall'Argentina ai rigori).

Velocità, fisicità e gol

In questi anni, dunque, En-Nesyri si è affermato come un attaccante di tutto rispetto nel panorama calcistico europeo. Dotato di buona velocità e struttura fisica, sa farsi valere sia in contropiede svariando su tutto il fronte offensivo che in area quando deve andare a colpire di testa o comunque lottare con i difensori avversari. E' in scadenza nel 2025.