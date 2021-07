Roma, suggestione per la fascia: contatto tra Mourinho e Marcelo

Suggestione per la Roma, che nelle ultime ore ha fatto un tentativo per Marcelo. Come riportato da i colleghi de Il Giornale, José Mourinho ha fatto un tentativo per portare nella Capitale il laterale in scadenza con il Real Madrid nel 2022. L’infortunio di Leonardo Spinazzola ha infatti reso priorità assoluta per i giallorossi la ricerca di un rinforzo sulla corsia di sinistra. Marcelo al momento è ancora lontano da un accordo con le merengues per il rinnovo.