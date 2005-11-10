Roma, oggi è il giorno di Summerville? Intanto l’olandese alimenta l’attesa sui social
“A volte siamo un motore a scoppio, altre volte siamo un motore diesel. Alla lunga, però, il diesel viaggia e va avanti. Magari abbiamo un motore un po' lento a partire, ma poi possiamo diventare un bel trattore capace di macinare strada”: questo è quanto aveva dichiarato Gian Piero Gasperini soltanto pochi giorni fa in conferenza stampa. Oggi, il tecnico di Grugliasco si augura che la sua macchina sia già in moto e abbia iniziato a carburare.
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Roma-Summerville, l’indizio social dell’olandese accende le speranze dei tifosi
Ad alimentare ancor di più la fiducia dei romanisti per la buona riuscita della trattativa, c’è anche un post su Instagram di Summerville che si presta a molte interpretazioni. L’olandese ha pubblicato nella giornata di ieri una serie di foto che lo ritraggono in procinto di decollare a bordo di un aereo, accompagnate dalla frase: “Infinitamente benedetto, per sempre grato”. È il saluto di chi è in partenza? In realtà, non ci sono elementi per collegarlo al suo futuro professionale, ma ciò che conta in casa Roma è che la fumata bianca sia davvero molto vicina.