Roma, oggi è il giorno di Summerville? Intanto l’olandese alimenta l’attesa sui social

La Roma accelera per Summerville: offerta vicina ai 50 milioni, attesa la risposta del West Ham. L’olandese alimenta i sogni dei tifosi sui social.

“A volte siamo un motore a scoppio, altre volte siamo un motore diesel. Alla lunga, però, il diesel viaggia e va avanti. Magari abbiamo un motore un po' lento a partire, ma poi possiamo diventare un bel trattore capace di macinare strada”: questo è quanto aveva dichiarato Gian Piero Gasperini soltanto pochi giorni fa in conferenza stampa. Oggi, il tecnico di Grugliasco si augura che la sua macchina sia già in moto e abbia iniziato a carburare.

Roma-Summerville, ore decisive: si attende la risposta definitiva dal West Ham Potremmo essere finalmente arrivati al giorno decisivo per Crysencio Summerville alla Roma. Nella giornata di ieri, il club giallorosso ha fatto enormi passi avanti, avvicinandosi sensibilmente alla richiesta del West Ham. L’operazione si aggira intorno ai 50 milioni, bonus compresi, cifra reputata congrua dai londinesi per lasciar partire il proprio trequartista. A Trigoria c’è grande attesa per la risposta, prevista in queste ore, ma anche la consapevolezza di aver raggiunto la cifra massima che si possa spendere. Intanto, l’intesa col giocatore è stata raggiunta da tempo e anche questo potrebbe essere un fattore determinante per convincere il West Ham a dire sì all’offerta formulata da Tony D’Amico.