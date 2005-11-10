Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Roma, oggi è il giorno di Summerville? Intanto l’olandese alimenta l’attesa sui social

Roma, oggi è il giorno di Summerville? Intanto l’olandese alimenta l’attesa sui social TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Marco Campanella
autore
Marco Campanella
Oggi alle 06:38Serie A
La Roma accelera per Summerville: offerta vicina ai 50 milioni, attesa la risposta del West Ham. L’olandese alimenta i sogni dei tifosi sui social.

“A volte siamo un motore a scoppio, altre volte siamo un motore diesel. Alla lunga, però, il diesel viaggia e va avanti. Magari abbiamo un motore un po' lento a partire, ma poi possiamo diventare un bel trattore capace di macinare strada”: questo è quanto aveva dichiarato Gian Piero Gasperini soltanto pochi giorni fa in conferenza stampa. Oggi, il tecnico di Grugliasco si augura che la sua macchina sia già in moto e abbia iniziato a carburare.

Roma-Summerville, ore decisive: si attende la risposta definitiva dal West Ham

Potremmo essere finalmente arrivati al giorno decisivo per Crysencio Summerville alla Roma. Nella giornata di ieri, il club giallorosso ha fatto enormi passi avanti, avvicinandosi sensibilmente alla richiesta del West Ham. L’operazione si aggira intorno ai 50 milioni, bonus compresi, cifra reputata congrua dai londinesi per lasciar partire il proprio trequartista. A Trigoria c’è grande attesa per la risposta, prevista in queste ore, ma anche la consapevolezza di aver raggiunto la cifra massima che si possa spendere. Intanto, l’intesa col giocatore è stata raggiunta da tempo e anche questo potrebbe essere un fattore determinante per convincere il West Ham a dire sì all’offerta formulata da Tony D’Amico.

Roma-Summerville, l’indizio social dell’olandese accende le speranze dei tifosi

Ad alimentare ancor di più la fiducia dei romanisti per la buona riuscita della trattativa, c’è anche un post su Instagram di Summerville che si presta a molte interpretazioni. L’olandese ha pubblicato nella giornata di ieri una serie di foto che lo ritraggono in procinto di decollare a bordo di un aereo, accompagnate dalla frase: “Infinitamente benedetto, per sempre grato”. È il saluto di chi è in partenza? In realtà, non ci sono elementi per collegarlo al suo futuro professionale, ma ciò che conta in casa Roma è che la fumata bianca sia davvero molto vicina.

Solo con TIMVISION hai DAZN e Prime in promo a soli 19,99€ per i primi 3 mesi. Attiva ora online!
Articoli correlati
Inter avanti, ma su Belghali c'è anche la Roma: i rapporti col Verona possono favorire... Inter avanti, ma su Belghali c'è anche la Roma: i rapporti col Verona possono favorire Gasp
Dovbyk cerca rilancio e considera l'ipotesi Genoa. De Rossi lo tiene d'occhio Dovbyk cerca rilancio e considera l'ipotesi Genoa. De Rossi lo tiene d'occhio
Kumbulla di nuovo alla Roma, nel suo futuro ancora la Spagna? Ha tre richieste Kumbulla di nuovo alla Roma, nel suo futuro ancora la Spagna? Ha tre richieste
Altre notizie Serie A
Inter avanti, ma su Belghali c'è anche la Roma: i rapporti col Verona possono favorire... Inter avanti, ma su Belghali c'è anche la Roma: i rapporti col Verona possono favorire Gasp
Dovbyk cerca rilancio e considera l'ipotesi Genoa. De Rossi lo tiene d'occhio Dovbyk cerca rilancio e considera l'ipotesi Genoa. De Rossi lo tiene d'occhio
Kumbulla di nuovo alla Roma, nel suo futuro ancora la Spagna? Ha tre richieste Kumbulla di nuovo alla Roma, nel suo futuro ancora la Spagna? Ha tre richieste
Inter, Barella: "Sucic ha il calcio dentro, Pio va protetto. Massolin, doppia qualità... Inter, Barella: "Sucic ha il calcio dentro, Pio va protetto. Massolin, doppia qualità speciale"
Oristanio: "Felice di ritrovare Casadei. Volendam? Consiglio l'estero ai giovani... Oristanio: "Felice di ritrovare Casadei. Volendam? Consiglio l'estero ai giovani italiani"
La Juventus non molla il Dibu ma studia le alternative: piace Trubin, proposto Jorgensen... La Juventus non molla il Dibu ma studia le alternative: piace Trubin, proposto Jorgensen
Torino, tutto fatto per Luka Tomic: ha già firmato il contratto, a breve l'annuncio... TMWTorino, tutto fatto per Luka Tomic: ha già firmato il contratto, a breve l'annuncio
Genoa, Traoré ritrova De Rossi: 10 anni dopo quell'amichevole con l'Italia nel 2016... TMWGenoa, Traoré ritrova De Rossi: 10 anni dopo quell'amichevole con l'Italia nel 2016
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Adesso sì, il mercato delle italiane deve partire davvero. Inter, Juve e Roma in "lotta" con i club di Premier: non sarà facile spuntarla. Sempre il solito Como: Kean sarebbe un colpo da trofeo immediato
Primo piano
Immagine top news n.0 Italia, pressing per Guardiola ma resta in salita: da Pirlo a Mancini, le principali alternative
Immagine top news n.1 Barella giura amore eterno all'Inter: "Vorrei chiudere qui la carriera. E ho un obiettivo"
Immagine top news n.2 Il Mondiale a 48 va già in soffitta. L'annuncio del presidente CONMEBOL: "64 squadre nel 2030"
Immagine top news n.3 Galatasaray, spunta anche Pulisic: il Milan vuole blindare lo statunitense
Immagine top news n.4 Inter, c'è un'altra pretendente per Bastoni: Inzaghi lo mette nel mirino per l'Al Hilal
Immagine top news n.5 Guardiola ct dell'Italia è più di un sogno: il tentativo di Maldini e Leonardo è in atto
Immagine top news n.6 Il ct, Modric, Chalobah: i 10 colpi che dobbiamo aspettarci questa settimana
Immagine top news n.7 Malagò: “15 giorni per convincere Maldini e Leonardo. Mancini o Pirlo? Ci sono altri nomi...”
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Sarà un passaggio di consegne, comunque vada: Spagna-Argentina, Yamal-Messi. 19 anni dopo il bagnetto Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Spence è l'obiettivo numero uno dell'Inter: sarà buona la terza? Servono 30 milioni
Immagine news podcast n.2 Uno scippo tira l'altro: Pellegrini dopo Celik? Massara e la sua vendetta nei confronti della Roma
Immagine news podcast n.3 Celik alla Juve, ecco com'è andata: il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Italiane in ritardo sul mercato? Per ora no. Juve e Inter: tempo di prendere esempio da altri club
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Un voto al Mondiale americano appena concluso degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Juve, Rampulla: "Non so se se può essere un grande affare il Dibu Martinez"
Immagine news Altre Notizie n.3 Italia, Alessandro Canovi: "Guardiola sarebbe segnale forte per il movimento"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Addio alla Lazio e firma con il Bologna per il giovane portiere Giacomone
Immagine news Serie A n.2 Rugani fuori dai piani della Juventus, per lui nuovo addio. Ci pensano Monza e Bologna
Immagine news Serie A n.3 Inter avanti, ma su Belghali c'è anche la Roma: i rapporti col Verona possono favorire Gasp
Immagine news Serie A n.4 Dovbyk cerca rilancio e considera l'ipotesi Genoa. De Rossi lo tiene d'occhio
Immagine news Serie A n.5 Kumbulla di nuovo alla Roma, nel suo futuro ancora la Spagna? Ha tre richieste
Immagine news Serie A n.6 Inter, Barella: "Sucic ha il calcio dentro, Pio va protetto. Massolin, doppia qualità speciale"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Gregucci: "La Samp è in anomalia storica. Se Corradi è l'uomo giusto lo dirà il campo"
Immagine news Serie B n.2 Il Pisa forte su Abiuso, ma la Carrarese sta resistendo agli assalti nerazzurri
Immagine news Serie B n.3 Galloppa tra calcio e passioni: "Voglio vede un Modena che suoni la mia musica"
Immagine news Serie B n.4 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle venti formazioni di Serie B
Immagine news Serie B n.5 Empoli, in arrivo l'attaccante Distefano: sarà acquistato a titolo definitivo
Immagine news Serie B n.6 Juve Stabia, doppio colpo in casa Fiorentina: in arrivo Sandrucci e Scuderi
Serie C
Immagine news Serie C n.1 L'Arzignano si assicura Finizio per la difesa: il classe 2007 ha firmato un triennale
Immagine news Serie C n.2 Pescara, è il giorno di Guccione: il club ha raggiunto l'accordo con l'Arezzo. Va a titolo definitivo
Immagine news Serie C n.3 A Foggia si può guardare con ottimismo al futuro: termina l'amministrazione giudiziaria
Immagine news Serie C n.4 L'Union Brescia prova a riportare in Italia Ronaldo: attualmente è svincolato
Immagine news Serie C n.5 Union Brescia, brutte notizie per Corini: Gori si frattura il dito di una mano
Immagine news Serie C n.6 Vis Pesaro, è addio col difensore Magnani: il classe '99 ha risolto il contratto
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Spagna-Argentina
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Spagna-Argentina, chi conquisterà la Coppa del Mondo 2026?
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inghilterra-Argentina
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Rodri, l'elogio a Bonmatì e quel rapporto fra le nazionali maschile e femminile spagnole
Immagine news Calcio femminile n.2 La Juve sbarca al Giffoni Film Festival: prestanto il documentario "Becoming Her"
Immagine news Calcio femminile n.3 Al via la stagione del Napoli Women. Le parole del presidente e del neo allenatore
Immagine news Calcio femminile n.4 Una portiera Azzurra per il Como 1907: tesserata Shore del Marsiglia
Immagine news Calcio femminile n.5 Il Parma femminile si rinforza in difesa: la polacca Szymaszek firma fino al 2028
Immagine news Calcio femminile n.6 Genoa Women, si sogna un colpo a centrocampo: ipotesi Valentina Cernoia
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Il bomber girovago che tutti hanno amato: la storia di Aldo Serena Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Guardiola ct della Nazionale? A volte i miracoli avvengono, anche se…
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 21 luglio 2006, Zambrotta e Thuram salutano la Juventus. Vanno al Barcellona
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, l'analisi del nuovo acquisto del Venezia Ale Gomes
Newsticker
19/07 Spagna-Argentina 1-0 ai supplementari: la Roja conquista il Mondiale
19/07 Questa sera per la finale del mondiale è attesa un’audience tv di due miliardi di spettatori
19/07 Spagna-Argentina, finalissima tra due economie in crescita
19/07 «È stato un mondiale epocale, il calcio non sarà più lo stesso»
18/07 Inghilterra-Francia 6-4, spettacolo a Miami: Saka trascina i Tre Leoni, Mbappé entra nella storia