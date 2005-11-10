Roma, ieri summit a Trigoria: follia Nusa, servono 60 milioni. Ma l'ingaggio è basso

La Roma cerca di rimediare a una serie di obiettivi di mercato accasati altrove con Antonio Nusa: il Lipsia spara alto, l'ingaggio è abbordabile

Le vie del mercato sono infinite, ma la Roma si sta facendo sfilare gli obiettivi di mercato dalle rivali, perlopiù straniere. Greenwood al Fenerbahce, Summerville in Arabia (Al Hilal), Celik ha scelto la Juventus invece. Mentre la dirigenza giallorossa è al lavoro per confezionare il rinnovo e il lieto seguito con Lorenzo Pellegrini, si cercano soluzioni per il reparto offensivo.

Nusa costa, Schjelderup lontano

Chi è rimasto appuntato sulla lista di possibilità di Gasperini e del ds D'Amico tuttavia non è facile da raggiungere. Antonio Nusa, stella della Norvegia e del Lipsia, ha un prezzo del cartellino appiccicato notevole (60 milioni di euro) e il club capitolino non ha la forza economica adeguata. Mentre per Andreas Schjelderup c'è l'ammucchiata di pretendenti, a partire dal Tottenham, con Roberto De Zerbi a spingere per l'ala sinistra classe 2004 anche qui dal prezzo alle stelle.

Il punto

Intanto, secondo quanto rivelato da Il Messaggero, ieri a Trigoria è andato in scena un summit giallorosso, al quale è seguito un contatto con Nusa: il giocatore aspettava offerte dalla Premier League, mai arrivate finora, nonostante i sondaggi esplorativi di Arsenal e Newcastle. Invece la Roma vorrebbe tentare l'affondo e avanzare una proposta, ma serve accelerare i tempi per evitare nuovi guai. Lo stipendio intanto non è un problema che attanaglierebbe i capitolini (2 milioni all'anno) e questo quantomeno può far stare tranquilli.