Roma, Tiago Pinto a Milano per le cessioni: l'obiettivo è trovare una soluzione per Diawara

Il general manager della Roma Tiago Pinto ha passato l'intera giornata a Milano con l'intento di portare avanti le potenziali cessioni. Principalmente l'obiettivo era quello di trovare una soluzione per Diawara, che nelle scorse ore ha terminato l'esperienza in Coppa d'Africa e che a breve farà ritorno in Italia. Su di lui, al momento, gli interessamenti più concreti sono arrivati da parte di Valencia e Torino, con il dirigente giallorosso che al suo rientro proverà a convincerlo a scegliere uno dei club interessati. A riportarlo è Sky Sport.