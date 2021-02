Roma-Udinese 3-0, le pagelle: Veretout, cosa chiedere di più? Non si accende Deulofeu

vedi letture

Risultato finale: Roma-Udinese 3-0

Le pagelle della Roma (a cura di Simone Lorini)

Pau Lopez 7 - Poche cose, ma molto buone: dà sicurezza alla difesa e si fa trovare pronto quando Cristante consegna la palla riapri-match a Deulofeu, fermato con un intervento basso che ha del miracoloso.

Mancini 7 - Il cross con cui manda in gol Veretout è da terzino consumato: il suo posizionamento tattico è la chiave del primo tempo, visto che quando si allarga ha possibilità di impostare, ma quando si difende torna centrale. Preziosissimo.

Cristante 5,5 - Pesantissimo l'errore individuale con cui manda Deulofeu in porta nel momento più delicato per la sua squadra. Pau Lopez salva la sua porta e il suo giudizio: cena pagata.

Ibanez 6,5 - Perfetto da centrale a tre, perché oltre ad una ottima predisposizione difensiva ha velocità e tecnica ideali per non soffrire anche la velocità di giocatori come Deulofeu.

Karsdorp 6,5 - Oggi non firma azioni decisive, ma dà il solito apposto tattico, tecnico e fisico importantissimo. La posizione di Mancini gli consente di stare sempre alto, il che gli giova in lucidità.

Veretout 7,5 - Con lui in campo la Roma ha un attaccante in più: segna da centravanti consumato e pochi minuti dopo va anche vicino al bis, che arriva su calcio di rigore. Miglior marcatore francese della storia della Roma, nove gol in stagione, il primo di testa. Cosa chiudere di più? Dal 78' Pedro 6,5 - Torna al gol proprio contro l'Udinese, a cui aveva segnato anche all'andata: il giusto coronamento ad una partita quasi perfetta.

Villar 6,5 - Equilibratore nato, "sradica" decine di palloni al centrocampo avversario e si dimostra abilissimo nel fornire protezione difensiva ma anche appoggi preziosi quando si costruisce.

Spinazzola 6,5 - Sempre presente nella costruzione della manovra e utilissimo difensivamente: al momento è, di gran lunga, il miglior laterale sinistro italiano. Dall'86' Bruno Peres sv.

Mkhitaryan 6,5 - Si conquista in rigore del 2-0 con un inserimento centrale che brucia la difesa ospite, una giocata decisiva in una sfida non facile, vista la pressione della retroguardia friulana.

Pellegrini 6 - Fatica a trovare gli spazi giusti per innescare le punte, anzi sono i centrocampisti ad avere più possibilità di fare male perché gli inserimenti mettono in crisi la difesa bianconera. Dall'86' Diawara sv.

Mayoral 6,5 - Poche conclusioni ma tanti spazi aperti per i compagni: lo spagnolo dà un contributo tangibile alla manovra, servendo anche un paio di assist preziosi che mandano al tiro i giallorossi. Dal 69' Dzeko 6 - Firma subito un tiro in porta e in generale dimostra impegno ed abnegazione: un buon punto di partenza per convincere Fonseca a tornare a puntare su di lui.

Allenatore: Paulo Fonseca 7 - Conferma Mayoral e non sbaglia, anche se la presenza di Dzeko in panchina sembra una spada di Damocle in grado di trafiggerlo ad ogni sconfitta. La sua Roma è brillante e funzionale a prescindere dagli interpreti, anche se uno come Veretout in questo momento sembra insostituibile.

Le pagelle dell'Udinese (a cura di Simone Lorini)

Musso 5,5 - Totalmente incolpevole sui tre gol subiti, è autore del fallo da rigore che di fatto chiudere il discorso tre punti, ma sarebbe servito un miracolo per evitare il gol.

Bonifazi 6 - Se la cava con "mestiere" su Dzeko appena entrato e in generale non demerita nell'arco dei novanta minuti contro un attacco temibilissimo.

Nuytinck 6 - Sui palloni alti è insuperabile, Mayoral è costretto ad agire in ripartenza o allargarsi per provare a mettere in difficoltà la difesa.

Samir 6 - Prova ad aiutare il centrocampo in impostazione ma non riesce a fare granchè, complice il pressing forsennato della Roma davanti all'area friulana.

Larsen 6 - Solido e autore di un salvataggio che vale un gol nel primo tempo. Spinazzola si fa vedere una volta ma poi è costretto a stare sulle sue e non è cosa da poco. Dal 62' Molina 6 -

Arslan 5 6 - Troppi errori in fase di impostazione, la velocità imposta dalla Roma alla gara non è il suo pane. Dal 75' Makengo sv.

Walace 5,5 - Da schermo davanti alla difesa non funziona granchè, anche perché i centrocampisti della Roma si inseriscono alle sue spalle e la sua utilità tattica ne risente. Dall'85' Nestorovski sv.

De Paul 5,5 - Un paio di spunti pregevoli nel primo tempo e poco altro. Lecito aspettarsi di più dal cuore tecnico della squadra.

Zeegelaar 5,5 - Mancini lo supera con eccessiva facilità dopo 4 minuti e dà in poi è tutto in salita, anche perché Karsdorp è in formissima e lo tiene sempre bloccato. Dal 75' Ouwejan sv.

Deulofeu 5 - Al contrario di Llorente è attivissimo e molto insidioso quanto parte in orizzontale. Grave però non aver trasformato l'errore di Cristante nell'1-2 che avrebbe riaperto tutto.

Llorente 5 - La difesa della Roma gli prende le misure dopo dieci minuti, riducendolo alla totale inoffensività. Dal 62' Okaka 6 - Prova ad aggiungere fisicità ma è l'ingrediente in cui la difesa avversaria eccede.

Allenatore: Luca Gotti 5,5 - Sembrano esserci più meriti della Roma che demeriti dell'Udinese nel risultato di oggi. La sua squadra tiene viva la gara fino alla fine, anche se non sembra trovare vere alternative al lancio in profondità per Deulofeu. E se neanche De Paul sa accendere la luce, la giornata nera non ha rimedi.