Roma, un punto che serve a poco contro l’Atalanta. E Gasperini punge Ranieri

La Roma non sfrutta l’occasione per superare il Como in classifica. Dopo la sconfitta dei lariani sul campo del Sassuolo, arrivata venerdì, la squadra di Gian Piero Gasperini non va oltre l’1-1 contro l’Atalanta all’Olimpico. I bergamaschi passano subito in vantaggio con Krstovic; la reazione giallorossa arriva però nel finale di primo tempo, quando Hermoso firma il definitivo pareggio. Nella ripresa entrambe le squadre creano diverse occasioni, ma il risultato non cambia: un punto che, di fatto, fa comodo solo alla Juventus, che contro il Bologna ha l’occasione di allungare sul quinto posto.

Nonostante il pareggio, Gasperini non considera compromessa la corsa Champions. In conferenza stampa il tecnico mantiene fiducia: “Non c’è nulla di definitivo, può succedere di tutto in questa fase del campionato. Ce ne sono state moltissime di sorprese in quest'ultimo chilometro. Siamo ancora dentro, ho visto una buona squadra contro una rosa forte”. Poi, un passaggio sulle tensioni interne vissute in settimana: “Il pubblico è straordinario e ha il diritto di non essere contento del teatrino di questa settimana: è una cosa poco gratificante per tutti, mi dispiace essere indirettamente coinvolto. Non voglio però essere messo sullo stesso piano: io voglio chiudere il tutto, non voglio rispondere”.

A tal proposito, la querelle tra Gasperini e Ranieri invade anche lo Stadio Olimpico. Durante la lettura delle formazioni, i tifosi romanisti hanno tributato un’ovazione al proprio tecnico come mai accaduto in questi mesi, lanciando inoltre un messaggio chiarissimo con diversi striscioni: “Adesso basta! La Roma prima di tutto… e di tutti!”; “Qualsiasi sia il ruolo che uno occupa all’ombra di questo nome, siamo tutti obbligati a garantire romanismo, impegno e valore. L’AS Roma è una cosa seria”. Il clima, però, resta teso: il sipario si è chiuso con i fischi della Curva Sud verso la propria squadra al termine della partita.