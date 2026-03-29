Roma, una settimana all'esame Inter: Soulé scalpita, ma preoccupa Wesley

A una settimana esatta dalla sfida contro l’Inter, in casa Roma si respira un’aria leggermente più distesa rispetto ai giorni scorsi. Dopo le tensioni interne vissute al Centro Sportivo “Fulvio Bernardini” di Trigoria, la tempesta sembra essere gradualmente rientrata: i rapporti tra Gian Piero Gasperini e la società si sono tranquillizzati, senza però poter parlare di pieno ritorno al sereno. La priorità, ora, è tornata a essere il campo e un finale di stagione ancora tutto da scrivere.

La trasferta di Pasqua a San Siro rappresenta un banco di prova importante per i giallorossi, chiamati a dare continuità alla vittoria contro il Lecce arrivata prima della sosta. Non sarà però una sfida semplice: l’Inter è pienamente in corsa per lo scudetto e non può permettersi passi falsi, con un margine di sei punti sul Milan e sette sul Napoli. Questo renderà sicuramente la gara ancora più complicata per la Roma.

Dopo il weekend di riposo concesso alla squadra, il gruppo tornerà a lavorare da domani per preparare il big match. Buone notizie arrivano da Matias Soulé: l’argentino, dopo una settimana completa in gruppo, scalpita per tornare a disposizione dopo un mese e mezzo di stop a causa della pubalgia.

Preoccupano invece le condizioni di Wesley. Dal Brasile sono arrivate notizie poco rassicuranti: l’esterno ha lasciato il ritiro della nazionale verdeoro dopo aver accusato un fastidio muscolare alla parte posteriore della coscia destra. Lo staff medico del CT Carlo Ancelotti ha evidenziato la presenza di una possibile lesione. Il calciatore rientrerà a Roma già oggi e tra stasera e domani mattina si sottoporrà agli esami strumentali con lo staff medico giallorosso. Solo allora si capirà se Gasperini potrà contare su di lui per la sfida contro l’Inter o se dovrà affidarsi alle alternative.