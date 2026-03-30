Roma, Wesley torna dal Brasile: oggi gli esami per valutare l’infortunio

La pausa per le nazionali costa nuovamente cara alla Roma, che si ritrova a fare i conti con un'altra pesante assenza a pochi giorni dal big match contro l'Inter. Wesley è stato infatti costretto ad alzare bandiera bianca dopo aver accusato un fastidio alla parte posteriore della coscia nel corso di Brasile-Francia, lasciando anzitempo il ritiro della Seleçao.

Nella serata di ieri il terzino ex Flamengo ha fatto rientro nella Capitale e nella giornata odierna si sottoporrà agli esami strumentali per chiarire l’entità dell’infortunio. Gian Piero Gasperini spera che non si tratti di nulla di particolarmente grave, ma le prime sensazioni non sono positive: lo staff medico brasiliano avrebbe infatti riscontrato una possibile lesione muscolare. Sono ore di grande apprensione a Trigoria, dove la Roma vuole valutare direttamente con il proprio staff medico le condizioni del numero 43 giallorosso e stabilire i tempi di recupero. Quel che appare già certo è che Wesley difficilmente sarà a disposizione per la sfida contro l’Inter di domenica sera. In caso di lesione di secondo grado, infatti, lo stop potrebbe oscillare tra le due e le quattro settimane, privando Gasperini della sua freccia in un momento della stagione particolarmente delicato.

Per la gara di San Siro, dunque, il tecnico di Grugliasco dovrà affidarsi alle alternative. A contendersi una maglia sulla fascia sinistra sono Kostas Tsimikas e Devyne Rensch, con il greco attualmente favorito. Sullo sfondo resta anche l’ipotesi di rivedere Angelino dal primo minuto: lo spagnolo è tornato in campo nel finale della sfida contro il Lecce e da diverse settimane si allena regolarmente in gruppo, ma resta da valutare la sua tenuta dopo il lungo stop.

Le prossime ore saranno decisive per capire l’entità dell’infortunio di Wesley e le scelte di Gasperini, ma una cosa è certa: per la Roma si tratta dell’ennesima assenza pesante in vista di una sfida cruciale.