Romagnoli via, la Lazio fa muro per Gila: rifiutata l'offerta del Napoli. E spunta il Bournemouth
In casa Lazio prende forma un'altra uscita pesante dopo quella ormai imminente di Provedel. Alessio Romagnoli è infatti a un passo dal trasferimento all'Al-Sadd: tra i due club restano da definire soltanto alcuni dettagli legati ai bonus, per una differenza economica che si aggira intorno al milione di euro. L'eventuale cessione del difensore consentirebbe ai biancocelesti di alleggerire ulteriormente il monte ingaggi, risparmiando circa 3 milioni netti che sarebbero rimasti a bilancio per un'altra stagione. Una necessità importante per una società chiamata a fare i conti con i vincoli imposti dal mercato a saldo zero.
In questo scenario continua a tenere banco anche il futuro di Mario Gila. La posizione della Lazio, almeno per il momento, resta molto chiara. All'entourage del difensore spagnolo sarebbe stato ribadito che il giocatore non è sul mercato e che eventuali contropartite tecniche non rappresentano una soluzione facilmente percorribile.
Il Napoli continua a monitorare la situazione. Massimiliano Allegri considera Gila una priorità per rinforzare la retroguardia azzurra e potrebbe spingere il club a migliorare la prima proposta, giudicata insufficiente dalla Lazio. Sullo sfondo resta anche il Bournemouth, che avrebbe manifestato interesse durante i colloqui relativi a Mandas. Per i biancocelesti, però, il punto resta sempre lo stesso: senza un'offerta da almeno 30 milioni di euro, o una base da 25 più bonus facilmente raggiungibili, difficilmente arriverà il via libera alla partenza dello spagnolo. A scriverlo è Il Messaggero.