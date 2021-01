Ronaldo e Lewandowski, sfida aperta: 6 doppiette a testa, ma il portoghese ha giocato di meno

Trentacinque anni e non sentirli. Cristiano Ronaldo continua a dettare legge in Serie A, a suon di gol: sono 14 quelli realizzati in 14 partite di campionato (11 presenze). Solo Robert Lewandowski ha fatto meglio del portoghese, segnando 19 reti in 13 partite disputate. Tra i due bomber è testa a testa anche nelle doppiette: ne hanno realizzate sei.

6 - Nessun giocatore ha realizzato più marcature multiple di Cristiano #Ronaldo nei top-5 campionati europei in corso: 6 in 11 presenze, al pari di Robert Lewandowski in 13 gare. Grappoli.#JuventusUdinese #SerieA — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 3, 2021