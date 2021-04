Rovella "in prova" allo Stadium. E l'arrivo anticipato dal Genoa alla Juventus non è da escludere

La Juventus vedrà domani per la prima volta Nicolò Rovella da giocatore bianconero allo Stadium. Quando giocò in città a gennaio, per la partita di Coppa Italia risolta da Rafia, era un bianconero designato ma non acquistato ufficialmente. Oggi - sottolinea La Gazzetta dello Sport - lo scenario è differente. Intanto perché Rovella, lanciato da Maran nella prima parte di stagione, dovrebbe essere titolare nel Genoa per la quarta volta in A con Ballardini. Poi perché Rovella ha avuto una quotazione - 18 milioni più 20 di bonus - che lo mette inevitabilmente sulla mappa del centrocampo juventino del futuro.

La formula - Rovella è passato alla Juve per 18 milioni più 20 di bonus. Quasi un inedito: un acquisto con i bonus superiori alla parte fissa. Tutto ovviamente va letto nell’ambito dello scambio con Portanova e Petrelli, nato con ragioni di bilancio (plusvalenze reciproche per Juve e Genoa) oltre che tecniche. Rovella secondo quell’accordo dovrebbe restare in rossoblù fino a giugno 2022 ma ormai si è capito: in questo mercato, nulla è sicuro. E allora, non si può escludere che la Juve in estate abbia spazio in rosa per un play giovane e chieda al Genoa di anticipare il trasferimento.