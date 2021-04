Rovesciata di Berardi, Sassuolo in vantaggio: 1-0 a metà secondo tempo

vedi letture

Azione insistita del Sassuolo che passa in vantaggio a metà secondo tempo. Cross in mezzo di Locatelli che Berardi buca. Colley sbaglia il colpo di testa, alzando la palla per Berardi che, in rovesciata, insacca da due passi con Audero incolpevole. 1-0 Sassuolo contro la Sampdoria.