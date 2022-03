Sacchi: "Donnarumma ha sbagliato a scegliere i soldi. Milan era il posto ideale per crescere"

Intervistato dall'edizione odierna del Corriere della Sera, Arrigo Sacchi ha parlato anche di Gianluigi Donnarumma: "Ha sbagliato a scegliere i soldi. L’ho detto anche a suo padre e sua madre, l’estate scorsa, qui a Milano Marittima. Doveva restare al Milan non tanto per riconoscenza, ma perché era il posto ideale per crescere. Mai lasciare i posti in cui si sta bene. Ma resta un grande campione, lo conosco da quando era poco più che un bambino, nelle nazionali giovanili. Si rialzerà".