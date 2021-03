Sacchi esalta Pirlo: "Con la Lazio sembrava disfatta. Poi la miglior Juve della stagione"

“Bianconeri mai così bene. È la strada per l’Europa”. Così Arrigo Sacchi, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, torna sulla vittoria della Juventus ai danni della Lazio in campionato, legandola anche al prossimo impegno di Champions contro il Porto: “I bianconeri annaspavano, la squadra era disordinata e confusa: con un inizio così nefasto, si pensava alla disfatta juventina. Così non è stato, anzi si è ammirata la migliore Juventus della stagione, la più convincente e divertente. Il tutto a ritmi non da campionato italiano”.