Sacchi: "Giroud non si tira mai indietro. Il Milan può regalare soddisfazioni in Champions"

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha parlato di Olivier Giroud: "E' uno che non si tira mai indietro, che lavora per la squadra, che concepisce il calcio come un gioco collettivo e non individuale. Lo dico sempre: uno per uno fa uno, uno per undici fa undici. Quindi l’importante è comportarsi 'da squadra' e farsi condurre da quel filo invisibile che è il gioco. Se riuscirà a migliorare ancora, a essere ancora più compatto, a fare più pressing, credo che questo Milan possa regalarci soddisfazioni anche in Champions".