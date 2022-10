Salernitana, Candreva: "Partita con personalità ed entusiasmo. Ribery figura importante"

Gol dell'ex per Antonio Candreva, queste le parole ai microfoni di DAZN dell'ala della Salernitana dopo la vittoria contro la Lazio. "Ho esultato dentro per il grande gol che ho fatto, è servito per dare l'opportunità di stare in partita alla squadra. Abbiamo fatto una grande partita. C'è la consapevolezza dei nostri mezzi, siamo venuti con personalità ed entusiasmo. Siamo rimasti in partita nonostante il primo tempo, abbiamo fatto una grande prova. Ribery ci sta dando una grande mano, è una figura importante".