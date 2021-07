Salernitana, il club ha provveduto a inoltrare la documentazione richiesta alla FIGC

"L’U.S. Salernitana 1919, in data odierna e nei termini stabiliti, in ottemperanza a quanto avanzato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, ha provveduto all’inoltro della documentazione richiesta". Con questa breve nota il club campano ha annunciato di aver inviato alla FIGC tutta la documentazione necessaria per l'approvazione del Trust che dovrà traghettare il club verso una nuova proprietà e consentire l'iscrizione alla prossima Serie A.