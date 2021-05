Salernitana in Serie A! Lotito per la cessione chiede fra i 40 e i 50 milioni di euro

Dalla festa per la promozione in Serie A in casa Salernitana è subito diventata d'attualità la questione legata alla cessione del club a causa delle norme federali che impediscono a due società presenti nel medesimo campionato di avere la stessa proprietà. Norma, questa, che non piace al co-patron dei granata Marco Mezzaroma, ma che dovrà essere comunque rispettata.

Al tal proposito il Corriere dello Sport si è concentrato su quella che potrebbe essere la valutazione del sodalizio campano ipotizzata da Claudio Lotito per la cessione. Una cifra, questa, che dovrebbe aggirarsi tra i 40 e in 50 milioni di euro ovvero quanto investito nei suoi dieci anni di gestione in Campania.