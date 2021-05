Salernitana, Mezzaroma: "Cercheremo di organizzare una festa promozione coi tifosi"

vedi letture

Il co patron della Salernitana Marco Mezzaroma ha spiegato che la festa per la promozione assieme ai tifosi potrebbe essere solo rimandata: “Mi sarebbe piaciuto davvero tanto fare festa a Salerno tutti insieme e alla presenza tra tanta gente di allenatore, squadra e dirigenti. Magari all’interno del nostro stadio Arechi. Ma le misure per contrastare il Covid 19 non lo hanno permesso. Anche se dispiaciuti, occorre sempre mettere davanti a tutto la salute di ciascuno di noi. - spiega Mezzaroma come riporta Tuttosalernitana.com - Una festa in Piazza della Concordia per esempio sarebbe stata davvero l’apoteosi di una stagione entusiasmante. Per questo la festa per la promozione in serie A è un cruccio che occorrerà quanto prima cancellare per dare il giusto tributo al tecnico Castori, ai calciatori e ai dirigenti per il grande risultato conseguito. Ma cercheremo, quando le condizioni sanitarie lo permetteranno, di organizzare una iniziativa che possa dare gioia a chi ha seguito con grande passione la Salernitana”. La festa potrebbe essere organizzata, covid-19 permettendo, per sabato 19 giugno quando la Salernitana festeggerà i 102 anni dalla fondazione.