Salernitana, per la porta occhi sul talento dell'Atalanta Marco Carnesecchi

Nome nuovo per la porta della Salernitana per la prossima stagione che i granata affronteranno in Serie A. Stando a TuttoSalernitana.com nel mirino della società campana è finito Marco Carnesecchi, estremo difensore classe 2000, di proprietà dell’Atalanta ma nell’ultima stagione protagonista in Serie B con la maglia della Cremonese.