Salernitana, Zanoli: "Sono carico per questa nuova avventura, possiamo salvarci"

Alessandro Zanoli, nuovo esterno della Salernitana, ha parlato così al sito ufficiale del club dopo l'annuncio dell'arrivo in prestito dal Napoli: "Le mie prime impressioni sono molto positive. Mi hanno accolto bene il mister, lo staff e tutti i compagni. Sono carico per questa nuova avventura e darò il massimo. Possiamo lavorare tutti insieme per raggiungere il nostro obiettivo. I miei punti di forza sono la forza fisica e la velocità. Mi so ambientare in ruoli diversi e sono un calciatore molto duttile.

Il mio obiettivo è sicuramente aiutare la squadra perché prima del singolo viene il gruppo. Lavoro al meglio per me e per tutti. Adesso testa al Genoa e pensiamo a lì. Vi aspetto allo stadio, forza Salernitana".