Ufficiale Salernitana, rinforzo in attacco dal Picerno: ecco Cardoni. Firma fino al 2029

La Salernitana ha reso noto l'ingaggio dal Picerno di Karim Cardoni. L'attaccante si è legato ai colori granata con un contratto triennale. Questo ii comunicato della formazione campana:

"L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’AZ Picerno per il trasferimento in granata a titolo definitivo dell’attaccante Karim Cardoni. Il calciatore classe 2004 ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029. Benvenuto a Salerno, Karim!".

Il Picerno ha poi salutato il suo giocatore: "’AZ Picerno comunica di aver ceduto a titolo definitivo e oneroso alla Salernitana le prestazioni sportive del calciatore Karim Cardoni. L’operazione consente al Club di realizzare un’altra importante plusvalenza, frutto del lavoro di scouting e valorizzazione condotto su un giovane calciatore prelevato dal calcio dilettantistico e accompagnato nel proprio percorso di crescita in maglia rossoblù.

La Società ringrazia Karim per l’impegno, la serietà e la professionalità dimostrati durante la sua esperienza a Picerno e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera".