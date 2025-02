Ufficiale Salvatore Bocchetti non è più l'allenatore del Monza. Ecco il comunicato ufficiale

Salvatore Bocchetti non è più l'allenatore del Monza, adesso è anche ufficiale. Ecco quanto si legge nel comunicato ufficiale del Monza: "AC Monza comunica di aver deciso di sollevare dall’incarico di allenatore della Prima Squadra Salvatore Bocchetti, che ringrazia per il lavoro svolto e a cui augura ogni fortuna per il suo futuro professionale". Scelto da Galliani per invertire il trend negativo di inizio stagione con Motta, l'ex tecnico dell'Hellas Verona (alla prima avventura in solitaria) non ha migliorato il ruolino di marcia.

Sette partite per Bocchetti sulla panchina del Monza e sono quasi tutte sconfitte. Una sola vittoria, il guizzo forse d'orgoglio del suo gruppo nel prendersi la rivincita sul grande ex Palladino e sulla sua Fiorentina, incontrata peraltro in un momento di grandi difficoltà di rendimento e risultati. Per il resto tutte sconfitte, quattro di misura, due per due lunghezze (3-1 a Bologna e 2-0 a Genova), l'ultima, con quattro gol di scarto e cinque incassati sul campo della Lazio, è costata la panchina a Bocchetti. Galliani adesso è pronto a tornare indietro sulla sua decisione e a richiamare Nesta, ancora sotto contratto.

I NUMERI DI BOCCHETTI SULLA PANCHINA DEL MONZA

7 partite

3 punti

0,43 punti a partita

1 vittoria

6 sconfitte

6 gol segnati

16 gol subiti