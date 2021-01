Sami Khedira all'Hertha Berlino, i dettagli dell'accordo: contratto fino a giugno 2023

Sami Khedira riparte dalla Germania. Il centrocampista tedesco questa mattina a Berlino svolgerà le visite mediche per conto dell'Hertha e poi firmerà il contratto col club in corsa per non retrocedere in Zweite Bundesliga.

Il contratto di Khedira sarà fino a giugno 2023, due anni e mezzo. Ma legato alle presenze: il centrocampista classe '87 in questa stagione è stato messo ai margini dalla Juventus e fin qui non è mai sceso in campo.