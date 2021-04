Samp, Faggiano o Vagnati per il ruolo di ds: contatti fittissimi tra l'ex Parma e Ferrero

Daniele Faggiano e Davide Vagnati sono i due nomi per la poltrona da nuovo direttore sportivo in casa Sampdoria. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX il primo è legato ancora da un contratto biennale con il Genoa, dove è stato dal giugno al novembre scorso prima di essere sollevato dall'incarico da Preziosi. Potrebbe portarsi a Genova come allenatore quel D'Aversa che ha avuto al Parma. I contatti tra Ferrero e Faggiano sono fittissimi. Monitorato anche Vagnati, la cui posizione al Torino non è più così salda nonostante un contratto pluriennale. Lui potrebbe portare Semplici, con il quale ha lavorato per anni alla SPAL e che può liberarsi dal Cagliari, a maggior ragione in caso di retrocessione.